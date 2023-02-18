КНДР пригрозила США та Південній Кореї застосуванням "безпрецедентних заходів" через військові навчання

Про це інформує Reuters.

У заяві, поширеній ЗМІ Північної Кореї, МЗС країни зазначило, що заплановані військові навчання Південної Кореї та США підвищують напруженість у регіоні. Також в МЗС заявили, що розглянуть можливість застосування додаткових військових заходів у випадку, якщо Радбез ООН під впливом США продовжить тиснути на КНДР.

Заява прозвучала в той час, коли Північна Корея та США займаються підготовкою до щорічних військових навчань, спрямованих на кращу протидію зростанню ракетної та ядерної загрози з боку КНДР. Уже наступного тижня у Вашингтоні вони проведуть навчання, спрямовані на покращення роботи ядерних активів Америки. Також у березні у Південній Кореї союзники проведуть регулярні весняні навчання "Щит свободи".