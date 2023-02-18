КНДР пригрозила США та Південній Кореї застосуванням "безпрецедентних заходів" через військові навчання
Північна Корея пригрозила "безпрецедентними і рішучими відповідями", якщо США та Південна Корея продовжать заплановані військові навчання
Про це інформує Reuters.
У заяві, поширеній ЗМІ Північної Кореї, МЗС країни зазначило, що заплановані військові навчання Південної Кореї та США підвищують напруженість у регіоні. Також в МЗС заявили, що розглянуть можливість застосування додаткових військових заходів у випадку, якщо Радбез ООН під впливом США продовжить тиснути на КНДР.
Заява прозвучала в той час, коли Північна Корея та США займаються підготовкою до щорічних військових навчань, спрямованих на кращу протидію зростанню ракетної та ядерної загрози з боку КНДР. Уже наступного тижня у Вашингтоні вони проведуть навчання, спрямовані на покращення роботи ядерних активів Америки. Також у березні у Південній Кореї союзники проведуть регулярні весняні навчання "Щит свободи".
- 11 лютого Південна Корея запровадила санкції проти Північної Кореї за кіберкрадіжку криптовалюти для фінансування ракетної і ядерної програм КНДР.
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