Південна Корея наклала санкції на КНДР за кіберкрадіжку фінансів для ракетно-ядерної-програми
Південна Корея запровадила санкції проти Північної Кореї за кіберкадіжку криптовалюти для фінансування ракетної і ядерної програм КНДР
Про це інформує Korea Herald.
Видання зазначає, що під санкції потрапили чотири північнокорейські програмісти та сім організацій, пов'язаних із головним військовим розвідувальним агентством Міноборони КНДР. Відтепер фінансові операції з ними заборонені та вважаються незаконними в Південній Кореї.
Так серед тих, на кого Сеул наклав обмеження, є Пак Джін Хьок і Lazarus Group. Вони, за інформацією американських фахівців, відповідальні за атаку програм-вимагачів WannaCry у 2017 році. Також їх вважають винними в березневій торішній атаці на блокчейн-мережу Ronin, яка працює в онлайн-грі Axe Infinity. Тоді було викрадено 615 млн доларів цифрової готівки.
Заступниця радника з нацбезпеки США з кібербезпеки та нових технологій Енн Нойбергер заявила, що викрадення криптовалюти відіграють важливу роль у здійсненні ракетно-ядерної програми Північної Кореї. Кіберкрадіжки, за словами Нойбергер, забезпечують до 30% фінансування цієї програми.
Подробиці здійснення кібератаки з боку хакерів КНДР не повідомляють з міркувань безпеки. Наголошують, що це можу розкрити урядові методи розслідування.
- 7 лютого стало відомо, що хакери, пов’язані з Північною Кореєю, у 2022 році викрали більше криптовалютних активів і секретних даних, ніж у попередні роки. Їхніми основними цілями стали мережі іноземних аерокосмічних та оборонних компаній.
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