Південна Корея наклала санкції на КНДР за кіберкрадіжку фінансів для ракетно-ядерної-програми

Про це інформує Korea Herald.

Видання зазначає, що під санкції потрапили чотири північнокорейські програмісти та сім організацій, пов'язаних із головним військовим розвідувальним агентством Міноборони КНДР. Відтепер фінансові операції з ними заборонені та вважаються незаконними в Південній Кореї.

Так серед тих, на кого Сеул наклав обмеження, є Пак Джін Хьок і Lazarus Group. Вони, за інформацією американських фахівців, відповідальні за атаку програм-вимагачів WannaCry у 2017 році. Також їх вважають винними в березневій торішній атаці на блокчейн-мережу Ronin, яка працює в онлайн-грі Axe Infinity. Тоді було викрадено 615 млн доларів цифрової готівки.

Заступниця радника з нацбезпеки США з кібербезпеки та нових технологій Енн Нойбергер заявила, що викрадення криптовалюти відіграють важливу роль у здійсненні ракетно-ядерної програми Північної Кореї. Кіберкрадіжки, за словами Нойбергер, забезпечують до 30% фінансування цієї програми.

Подробиці здійснення кібератаки з боку хакерів КНДР не повідомляють з міркувань безпеки. Наголошують, що це можу розкрити урядові методи розслідування.