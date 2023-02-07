Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані ООН.

У звіті комітету Ради Безпеки ООН йдеться, що КНДР використовувала витончені кібертехнології як для отримання доступу до цифрових мереж, залучених у кіберфінансуванні, так і для крадіжки потенційно цінної інформації, у тому числі для своїх програм зброї.

За оцінками, у 2022 році хакери, пов'язані з Північною Кореєю, вкрали віртуальні активи на суму від 630 млн до 1 млрд доларів.

"Зміна вартості криптовалюти в доларах США останніми місяцями, ймовірно, вплинула на ці оцінки. Таким чином, 2022 став рекордним роком для крадіжки віртуальних активів КНДР", - йдеться у звіті ООН.

Більшість таких кібератак здійснили групи, які контролюють головне розвідувальне управління Північної Кореї - Головне розвідувальне бюро. До них входять хакерські групи, які відстежуються індустрією кібербезпеки, під іменами Kimsuky, Lazarus Group і Andariel.