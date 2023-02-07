Північнокорейські хакери викрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних оборонних компаній
Хакери, пов’язані з Північною Кореєю, у 2022 році викрали більше криптовалютних активів і секретних даних, ніж у попередні роки. Їхніми основними цілями стали мережі іноземних аерокосмічних та оборонних компаній
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані ООН.
У звіті комітету Ради Безпеки ООН йдеться, що КНДР використовувала витончені кібертехнології як для отримання доступу до цифрових мереж, залучених у кіберфінансуванні, так і для крадіжки потенційно цінної інформації, у тому числі для своїх програм зброї.
За оцінками, у 2022 році хакери, пов'язані з Північною Кореєю, вкрали віртуальні активи на суму від 630 млн до 1 млрд доларів.
"Зміна вартості криптовалюти в доларах США останніми місяцями, ймовірно, вплинула на ці оцінки. Таким чином, 2022 став рекордним роком для крадіжки віртуальних активів КНДР", - йдеться у звіті ООН.
Більшість таких кібератак здійснили групи, які контролюють головне розвідувальне управління Північної Кореї - Головне розвідувальне бюро. До них входять хакерські групи, які відстежуються індустрією кібербезпеки, під іменами Kimsuky, Lazarus Group і Andariel.
- Раніше стало відомо, що хакер із Нідерландів отримав та виставив на продаж повні імена, адреси та дати народження практично всіх жителів Австрії, також він здобув схожі дані про громадян Італії, Нідерландів та Колумбії.
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