Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції, у травні 2020 року хакер виставив дані на продаж на онлайн-форумі, представивши їх як "повне ім'я, стать, повну адресу і дату народження приблизно кожного громадянина" Австрії.

За інформацією поліції, база містила близько дев'яти мільйонів наборів даних. Населення Австрії становить приблизно 9 мільйонів.

Хакер також виставив на продаж "схожі набори даних" з Італії, Нідерландів та Колумбії, повідомила австрійська поліція, додавши, що вони не мають додаткових подробиць.

"Оскільки ці дані були у вільному доступі в Інтернеті, слід абсолютно припустити, що ці реєстраційні дані, повністю або частково, безповоротно знаходяться в руках злочинців", - заявили в поліції, додавши, що невідомі, ймовірно, заплатили за дані.

За словами австрійської поліції, 25-річний підозрюваний, заарештований у квартирі в Амстердамі, був відомий міжнародній поліції та знаходиться під розслідуванням голландської поліції та судових органів. Прессекретар додав, що заяву опублікували лише зараз, щоб не перешкоджати цим розслідуванням.

Нагадаємо, Національний центр кібербезпеки Великої Британії напередодні попередив про загрозу атак хакерів, пов'язаних з Росією та Іраном.

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