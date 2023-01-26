Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Хакер з Нідерландів викрав та виставив на продаж особисті дані громадян чотирьох країн

Хакер з Нідерландів викрав та виставив на продаж особисті дані громадян чотирьох країн

26 січня, 2023 четвер
05:42
Технології хакер

Хакер отримав та виставив на продаж повні імена, адреси та дати народження практично всіх жителів Австрії, також він здобув схожі дані про громадян  Італії, Нідерландів та Колумбії

Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції, у травні 2020 року хакер виставив дані на продаж на онлайн-форумі, представивши їх як "повне ім'я, стать, повну адресу і дату народження приблизно кожного громадянина" Австрії.

За інформацією поліції, база містила близько дев'яти мільйонів наборів даних. Населення Австрії становить приблизно 9 мільйонів.

Хакер також виставив на продаж "схожі набори даних" з Італії, Нідерландів та Колумбії, повідомила австрійська поліція, додавши, що вони не мають додаткових подробиць.

"Оскільки ці дані були у вільному доступі в Інтернеті, слід абсолютно припустити, що ці реєстраційні дані, повністю або частково, безповоротно знаходяться в руках злочинців", - заявили в поліції, додавши, що невідомі, ймовірно, заплатили за дані.

За словами австрійської поліції, 25-річний підозрюваний, заарештований у квартирі в Амстердамі, був відомий міжнародній поліції та знаходиться під розслідуванням голландської поліції та судових органів. Прессекретар додав, що заяву опублікували лише зараз, щоб не перешкоджати цим розслідуванням.

  • Нагадаємо, Національний центр кібербезпеки Великої Британії напередодні попередив про загрозу атак хакерів, пов'язаних з Росією та Іраном.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Італія
Нідерланди
Австралія
Колумбія
хакерські атаки
Читайте також:
Дмитро Пєсков
25 січня, 2023 середа
У Кремлі відреагували на можливе постачання Україні американських танків
Євген Пригожин
24 січня, 2023 вiвторок
Міністерство фінансів Британії допомогло Пригожину обійти санкції, щоб подати в суд на журналіста, - ЗМІ
Володимир Зеленський
25 січня, 2023 середа
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військових
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 42.49
    Продаж 43.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
26 січня
05:22
Папа Франциск зустрівся з представниками церков України
"Нехай Бог благословить Україну даром миру!": Папа Франциск зустрівся з представниками церков України
04:54
Канада розглядає можливість надати України чотири танки Leopard, - CBC News
04:26
окупанти оркі російська армія
Армія РФ сьогодні є слабшою, ніж 11 місяців тому, але досі небезпечна, – Білий дім
03:59
У Росії аеропорт Санкт-Петербурга будуть оголошувати Ленінградом
Влада Росії попросили авіакомпанії називати Санкт-Петербург Ленінградом
03:31
кібератака
У Британії попередили про загрозу атак хакерів, пов'язаних з Росією та Іраном
03:04
танк M1A1 Abrams
У Пентагоні повідомили подробиці "танкового" пакету допомоги Україні на $400 млн
02:37
ЄБРР
Близько €1,7 млрд: інвестиції ЄБРР в Україну будуть не менші, аніж минулого року
02:15
Валерій Залужний
"Міноборони та ЗСУ сповідують нульову толерантність до корупції": Залужний відреагував на скандал з закупівлями для військових
01:47
Оновлено
Іранські дрони, БПЛА
Нічна атака Росії: у низці областей фіксували "шахеди", пролунали вибухи, працювала ППО
01:23
Польща
Через напад на Україну Польща не запросила Росію на річницю визволення Освенцима
00:54
Олексій Данілов
Данілов анонсував "важливі оборонні рішення" для кожної області України
00:23
Залужний обговорив з генералом Міллі взяття на озброєння ЗСУ нової техніки від партнерів
00:19
Оновлено
Російська ракета 24 січня влучила в турецьке судно в Херсонському порту, спричинивши пожежу, – ЗМІ
2023, середа
25 січня
23:14
Україна війна прапор
Глави 5 держав домовилися про тісну співпрацю у військовій підтримці України
22:42
Міністр оборони Олексій Резніков
У "списку побажань" України – західні винищувачі, – Резніков
22:27
Оновлено
Володимир Зеленський
Далекобійні ракети, літаки, артилерія: Зеленський розповів подробиці розмови зі Столтенбергом
22:10
Володимир Зеленський
"Маємо сформувати танковий кулак свободи": Зеленський подякував союзникам за Leopard 2 та Abrams
22:08
Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 січня
22:04
МіГ-29
Словаччина готова передати Україні МіГ-29 і навчати пілотів літати на американських F-16
21:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Нові танки для України доставлятимуть стелс-конвоями, коли очікувати F-16 та ракет більшої дальності для ЗСУ. Світові ЗМІ про Україну 25 січня
21:55
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
25 січня забезпечить Україні якісні зміни на лінії фронту. Колонка Сергія Згурця
21:53
Сумщина, ракетний удар, вибух
Росіяни завдали за день 60 ударів по Сумщині
21:52
Росіяни обстріляли Торецьк, Бахмут і район, загинув мирний житель, є поранені
21:34
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Маляр: Росія посилює тиск на Бахмутському і Вугледарському напрямках, йдуть важкі бої
21:21
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до дев'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії
21:00
Епіфаній і Папа Римський
Епіфаній попросив Папу Франциска закликати християн до спільної молитви за справедливий мир для України 24 лютого
20:41
Боряна Крішто
Уперше уряд Боснії і Герцеговини очолила жінка - Боряна Крішто
20:37
Венеційська комісія
Венеційська комісія відмовилася від участі у відборі суддів КСУ до виконання її рекомендацій щодо відповідного закону
20:09
Як діяти в разі терористичної атаки: МОЗ підготувало рекомендації спільно з ізраїльським фахівцем
20:05
Джо Байден
США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО
20:04
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з Верховним комісаром у справах біженців ООН масове вивезення Росією українських дітей
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Путін знайшов у Європі ще одну failed state
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 336 дня війни: "Леопарди" будуть в Україні, у РФ розростається цвинтар вагнерівців, а центр Одеси відтепер під захистом ЮНЕСКО
19:55
Чемпіонат Південної Америки U20
"Шахтар" близький до трансферу 18-річного форварда з Венесуели, - ЗМІ
19:35
Джо Байден ООН
300 одиниць бронетехніки вже прямують до України, - Байден
19:26
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 10 окупантів і БМП
19:13
Bayraktar Байрактар
Україна безплатно отримала ще два "байрактари" від Baykar
19:10
РФ
РФ заявила, що провела навчання із застосування гіперзвукової зброї на фрегаті "Адмірал Горшков" у Атлантичному океані
19:07
Байден
США надають Україні 31 танк Abrams, – Байден
19:07
Окупований Крим
Окупанти в Криму провели 6 арештів нібито причетних до "диверсій і терактів" кримських татар, – Генштаб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV