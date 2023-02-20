КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря
Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря
Про це повідомляють Kyodo та Yonhap із посиланням на інформацію військових Південної Кореї.
Об’єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив запуск з району Сухчон у провінції Південний Пхьонан між 07:00 та 07:11.
Влада КНДР використала дві балістичні ракети. Снаряди подолали близько 350 і 400 кілометрів, досягнувши висоти 50 і 100 кілометрів, відповідно, перш ніж впасти у води Східного моря за межами японської економічної зони.
"Посилюючи відстеження та пильність, наші війська підтримують готовність у співпраці із США", - заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.
Уряд Японії подав протест Північній Кореї через посольство країни в Пекіні. При канцелярії прем'єр-міністра Японії створено екстрений штаб, триває збір інформації.
Зазначається, що чергові ракетні пуски з території КНДР відбулися наступного дня після того, як США та Південна Корея провели спільні військові навчання з використанням стратегічних бомбардувальників В-1В.
За даними Yonhap, запуск став третьою ракетною провокацією Північної Кореї цього року.
- 18 лютого Північна Корея пригрозила "безпрецедентними і рішучими відповідями", якщо США та Південна Корея продовжать заплановані військові навчання.
- Пізніше повідомлялося, що 18 лютого, КНДР також запустила в бік Японського моря балістичну ракету великої дальності.
- Згодом влада Північної Кореї підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15: за її словами, це показало здатність КНДР завдати "непереборну ядерну контратаку".
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