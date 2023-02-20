Про це повідомляють Kyodo та Yonhap із посиланням на інформацію військових Південної Кореї.

Об’єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив запуск з району Сухчон у провінції Південний Пхьонан між 07:00 та 07:11.

Влада КНДР використала дві балістичні ракети. Снаряди подолали близько 350 і 400 кілометрів, досягнувши висоти 50 і 100 кілометрів, відповідно, перш ніж впасти у води Східного моря за межами японської економічної зони.

"Посилюючи відстеження та пильність, наші війська підтримують готовність у співпраці із США", - заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Уряд Японії подав протест Північній Кореї через посольство країни в Пекіні. При канцелярії прем'єр-міністра Японії створено екстрений штаб, триває збір інформації.

Зазначається, що чергові ракетні пуски з території КНДР відбулися наступного дня після того, як США та Південна Корея провели спільні військові навчання з використанням стратегічних бомбардувальників В-1В.

За даними Yonhap, запуск став третьою ракетною провокацією Північної Кореї цього року.