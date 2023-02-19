КНДР підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети та назвала це "непереборною ядерною контратакою"
Влада Північної Кореї підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15: за її словами, це показало здатність КНДР завдати "непереборну ядерну контратаку"
Про це пишуть Reuters.
У неділю Північна Корея заявила, що напередодні випустила міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-15 під час "навчання з раптовим пуском". Так, ракету протестували в морі біля західного узбережжя Японії.
"Неочікуваний запуск міжконтинентальних балістичних ракет... є фактичним доказом послідовних зусиль стратегічних ядерних сил КНДР перетворити свою здатність смертельної ядерної контратаки на ворожі сили на непереборну", - заявило державне інформаційне агентство KCNA.
- Нагадаємо, 18 лютого Північна Корея пригрозила "безпрецедентними і рішучими відповідями", якщо США та Південна Корея продовжать заплановані військові навчання.
- Пізніше повідомлялося, що 18 лютого, КНДР також запустила в бік Японського моря балістичну ракету великої дальності.
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