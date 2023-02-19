Про це пишуть Reuters.

У неділю Північна Корея заявила, що напередодні випустила міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-15 під час "навчання з раптовим пуском". Так, ракету протестували в морі біля західного узбережжя Японії.

"Неочікуваний запуск міжконтинентальних балістичних ракет... є фактичним доказом послідовних зусиль стратегічних ядерних сил КНДР перетворити свою здатність смертельної ядерної контратаки на ворожі сили на непереборну", - заявило державне інформаційне агентство KCNA.