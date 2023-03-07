Про це йдеться на сайті Центрального телеграфного агентства Кореї.

Кім Йо Чжон зазначила, Тихий океан не належить до США чи Японії та заявила, якщо США зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном, Пхеньян сприйме це як оголошення війни.

"Якщо за нашим випробувальним запуском стратегічних озброєнь, який проводиться у відкритому морі та регіоні, що не належать юрисдикції США, без заподіяння жодної шкоди безпеці навколишніх країн, слідуватиме військова реакція, як перехоплення, то це буде очевидним оголошенням війни проти КНДР", - сказала Кім Йо Чжон.

Вона наголосила, що демонстративні військові дії та всякі риторичні вислови США та Південної Кореї дійшли до "неприпустимої межі і йдуть у вкрай шаленому напрямку, створюючи безперечні умови для неодмінної реакції якимось засобом".

За її словами, Пхеньян має доктрину військових дій у такій ситуації.

"США та Південній Кореї слід утриматися від слів і дій, що далі загострюють ситуацію", - додала Кім Йо Чжон.