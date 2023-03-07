"Це буде очевидним оголошенням війни": сестра Кім Чен Ина пригрозила США, у разі спроби збити ракету КНДР над Тихим океаном
Сестра лідера КНДР та заступник директора Відділу пропаганди та агітації Центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон пригрозила Сполученим Штатам війною, якщо американці зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном
Про це йдеться на сайті Центрального телеграфного агентства Кореї.
Кім Йо Чжон зазначила, Тихий океан не належить до США чи Японії та заявила, якщо США зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном, Пхеньян сприйме це як оголошення війни.
"Якщо за нашим випробувальним запуском стратегічних озброєнь, який проводиться у відкритому морі та регіоні, що не належать юрисдикції США, без заподіяння жодної шкоди безпеці навколишніх країн, слідуватиме військова реакція, як перехоплення, то це буде очевидним оголошенням війни проти КНДР", - сказала Кім Йо Чжон.
Вона наголосила, що демонстративні військові дії та всякі риторичні вислови США та Південної Кореї дійшли до "неприпустимої межі і йдуть у вкрай шаленому напрямку, створюючи безперечні умови для неодмінної реакції якимось засобом".
За її словами, Пхеньян має доктрину військових дій у такій ситуації.
"США та Південній Кореї слід утриматися від слів і дій, що далі загострюють ситуацію", - додала Кім Йо Чжон.
- Нагадаємо, 18 лютого Північна Корея пригрозила "безпрецедентними і рішучими відповідями", якщо США та Південна Корея продовжать заплановані військові навчання.
- Пізніше повідомлялося, що 18 лютого, КНДР також запустила в бік Японського моря балістичну ракету великої дальності.
- Згодом влада Північної Кореї підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15: за її словами, це показало здатність КНДР завдати "непереборну ядерну контратаку".
- Вже 20 лютого Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря.
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