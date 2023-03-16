Північна Корея вкотре запустила балістичну ракетну в напрямку акваторії Східного моря
У четвер 16 березня Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря перед запланованою зустріччю Південної Кореї та Японії
Про це інформує Yonhap News Agency.
КНДР випустила невизначену балістичну ракету, заявили військові Об'єднаного комітету керівників штабів Сеула. Це відбулося за кілька годин до зустрічі лідерів Південної Кореї та Японії.
У Міноборони Японії розповіли, що снаряд пробув у польоті близько години та впав за межами економічної зони країни.
"Ракета впала за 550 кілометрів від південної частини Корейського півострова, приблизно за 250 кілометрів від острова Хоккайдо", - заявив глава відомства.
Південнокорейський президент Юн Сок Йоля та японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіди на саміті в Токіо обговорюватимуть ядерні й ракетні загрози КНДР.
- 20 лютого Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря.
- А сестра лідера КНДР та заступник директора відділу пропаганди та агітації центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон пригрозили Сполученим Штатам війною, якщо американці зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном.
- 9 березня північнокорейські військові повідомили, що КНДР запустила балістичну ракету малої дальності в бік Жовтого моря.
- Вже 12 березня Північна Корея випустила підводні ракети напередодні найбільших за останні роки американсько-південнокорейських військових навчань і заявила вжити "найжорсткішої протидії".
- 14 березня КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.
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