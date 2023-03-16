Про це інформує Yonhap News Agency .

КНДР випустила невизначену балістичну ракету, заявили військові Об'єднаного комітету керівників штабів Сеула. Це відбулося за кілька годин до зустрічі лідерів Південної Кореї та Японії.

У Міноборони Японії розповіли, що снаряд пробув у польоті близько години та впав за межами економічної зони країни.

"Ракета впала за 550 кілометрів від південної частини Корейського півострова, приблизно за 250 кілометрів від острова Хоккайдо", - заявив глава відомства.

Південнокорейський президент Юн Сок Йоля та японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіди на саміті в Токіо обговорюватимуть ядерні й ракетні загрози КНДР.