Заяву опубліковано в Держдепі США.

"Ми, міністри закордонних справ G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США та Верховний представник Європейського Союзу, найрішучіше засуджуємо запуск Північною Кореєю 16 березня ще однієї міжконтинентальної балістичної ракети, що підриває регіональний і міжнародний мир та безпеку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч КНДР запустила рекордну кількість балістичних ракет. Міністри закликали країну відмовитися від ядерного озброєння та заявили, що Північна Корея не може і ніколи не матиме статусу держави, що володіє ядерною зброєю, згідно з Договором про нерозповсюдження.

"Ми повторюємо нашу вимогу до Північної Кореї відмовитися від своєї ядерної зброї, існуючих ядерних програм і будь-якої іншої зброї масового знищення та балістичних ракет у повний, перевірений і незворотній спосіб, та повністю виконувати всі зобов’язання відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН", - заявили країни.

Також у заяві є заклик до Північної Кореї погодитися на "неодноразові пропозиції діалогу, висунуті Японією, Сполученими Штатами та Південною Кореєю".

Міністри вимагають реакції міжнародної спільноти та Радбезу ООН зокрема, включно з подальшими заходами з її боку.