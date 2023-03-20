КНДР провела навчання, які імітують тактичну ядерну контратаку

Про це пише Корейське центральне інформаційне агентство.

Зазначається, що вони були спровоковані спільними навчаннями США та Південної Кореї. Агенція також заявляє, що США розгортає у Південній Кореї своє стратегічне ядерне оснащення.

Дводенна тактична підготовка з ядерної контратаки була поділена на вправи з управління системою ядерного удару, практичні тренування з переходу в положення ядерної контратаки та тренування з тактичного пуску балістичних ракет.

"Вранці 19 березня було проведено відпрацювання пусків балістичних ракет з імітацією тактичного ядерного удару. Після цього було проведено тренування з імітацією ядерного удару по головній цілі противника", - пише агенція.

В ході навчань була підірвана балістична ракета на висоті 800 метрів над ціллю, встановленою в Східному морі, з дальністю 800 км.

Агенція підкреслила, що навчальні стрільби не мали негативного впливу на безпеку сусідніх країн.

За навчаннями спостерігав особисто Кім Чен Ин та верхівка правлячої партії. Корейський диктатор залишився задоволений результатами навчань та наголосив на необхідності їхнього подальшого організованого проведення.

За словами Кім Чен Ина "війну неможливо стримати лише тим фактом, що країна має ядерну зброю".

"Тільки в повній готовності ми можемо виконати важливе стратегічне завдання стримування війни, захистити наш суверенітет, мирне життя і майбутнє нашого народу, справу соціалістичного будівництва", — сказав він.