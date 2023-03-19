Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності у бік Східного моря
Військові Південної Кореї заявила, що в неділю, 19 березня, Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності (SRBM) у бік Східного моря
Про це повідомило інформаційне агентство Yonhap.
Південнокорейські військові повідомили, що КНДР випустила балістичну ракету малої дальності (SRBM) у бік Східного моря в неділю,19 березня.
Зазначається, що це була "чергова провокація на знак явного протесту проти триваючих південнокорейсько-американських військових навчань".
Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) збройних сил Південної Кореї заявив, що виявив запуск з району Тончан-рі на західному узбережжі країни об 11:05, і ракета пролетіла близько 800 кілометрів, перш ніж впасти в море.
"Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів проводять комплексний аналіз особливостей (ракети)", — мовиться в текстовому повідомленні JCS, надісланому журналістам.
Міністерство закордонних справ Сеула повідомило, що після запуску представники Південної Кореї, США та Японії провели телефонні переговори, засудили останню провокацію Північної Кореї та обговорили свої скоординовані відповіді.
- Нагадаємо, у четвер, 16 березня, Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря перед запланованою зустріччю Південної Кореї та Японії.
- Північна Корея також стверджує, що нібито 800 тис. осіб добровільно приєдналися чи повторно записалися до лав національної армії, щоб воювати проти США.
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