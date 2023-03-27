Про це повідомляє Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що зафіксував запуски з району округу Чунхва в провінції Північний Хванхе приблизно між 07:47 і 08:00. Ракети пролетіли приблизно 370 кілометрів, перш ніж впасти в море.

Одна із ракет впала за межами виняткової економічної зони Японії.

Військові Південної Кореї аналізують відповідні деталі, включаючи дальність польоту та апогей ракети. Берегова охорона країни закликала морські та повітряні судна стежити за інформацією.

Зазначається, що КНДР запусти ракети на тлі інформації, що американський атомний авіаносець планує провести спільні навчання із силами Південної Кореї.