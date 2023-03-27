КНДР випустила дві балістичні ракети у бік Східного моря
Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря (Східного)
Про це повідомляє Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї.
Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що зафіксував запуски з району округу Чунхва в провінції Північний Хванхе приблизно між 07:47 і 08:00. Ракети пролетіли приблизно 370 кілометрів, перш ніж впасти в море.
Одна із ракет впала за межами виняткової економічної зони Японії.
Військові Південної Кореї аналізують відповідні деталі, включаючи дальність польоту та апогей ракети. Берегова охорона країни закликала морські та повітряні судна стежити за інформацією.
Зазначається, що КНДР запусти ракети на тлі інформації, що американський атомний авіаносець планує провести спільні навчання із силами Південної Кореї.
- 16 березня Північна Корея здійснила ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря перед запланованою зустріччю Південної Кореї та Японії.
- Також Північна Корея стверджувала, що нібито 800 тис. осіб добровільно приєдналися чи повторно записалися до лав національної армії, щоб воювати проти США.
- Протягом 18 та 19 березня КНДР проводила тактичні навчання з метою "посилення можливостей стримування війни", які імітували тактичну ядерну контратаку. Вже 19 березня Північна Корея знову випустила балістичну ракету малої дальності (SRBM) у бік Східного моря.
- Після цього міністри закордонних справ G7 у спільній заяві засудили пуски КНДР балістичних ракет та закликали Північну Корею відмовитися від ядерної зброї.
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