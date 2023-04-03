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Головна Світ Японія запросила очільника Мінцифри Федорова на саміт із цифровізації

Японія запросила очільника Мінцифри Федорова на саміт із цифровізації

3 квітня, 2023 понедiлок
13:17
Світ Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр з інновацій Михайло Федоров на саміті в Японії 29-30 квітня розкаже, як Україна впоралася з російськими кібератаками

Про це повідомляє Kyodo News.

Саміт, на якому наприкінці квітня зберуться міністри з цифровізації, відбудеться в місті Такасакі в префектурі Гунма, на північний захід від Токіо. Основною темою обговорення стане усунення вразливостей у комунікаційній інфраструктурі.

"За словами офіційних осіб японського уряду, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розглядає можливість поїздки до Японії, щоби приєднатися до зустрічі і поділитися тим, як його країна впоралася з російськими кібератаками", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

  • 21 березня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали спільну заяву про глобальне партнерство між країнами.
Новини
Україна
Японія
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