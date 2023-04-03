Японія запросила очільника Мінцифри Федорова на саміт із цифровізації

Про це повідомляє Kyodo News.

Саміт, на якому наприкінці квітня зберуться міністри з цифровізації, відбудеться в місті Такасакі в префектурі Гунма, на північний захід від Токіо. Основною темою обговорення стане усунення вразливостей у комунікаційній інфраструктурі.

"За словами офіційних осіб японського уряду, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розглядає можливість поїздки до Японії, щоби приєднатися до зустрічі і поділитися тим, як його країна впоралася з російськими кібератаками", - йдеться у повідомленні ЗМІ.