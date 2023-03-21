Прем'єр Японії Кішіда 21 березня прибуде в Київ, - Kyodo

Про це повідомляє Kyodo, з посиланням на джерело в уряді Японії.

Очікується, що у Києві Кішіда проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Видання зазначає, що рідко трапляється, щоб японський лідер здійснив поїздку до іншої країни без попередження.

Кішіда був єдиним лідером G7, який ще не відвідав Україну після вторгнення Росії до її сусіда в лютому 2022 року. То ж тепер в Україні він планує продемонструвати відданість Японії підтримці країни, яка постраждала від війни, напередодні саміту Великої сімки.

Також Kyodo нагадує, що Кішіда головуватиме на триденному саміті G7 з 19 травня в Хіросімі, яка була зруйнована атомною бомбою США в серпні 1945 року. Він пообіцяв представити своє бачення світу без ядерної зброї на тлі побоювань, що Росія може використати її проти України у війні, яка триває.

Представник японського уряду раніше заявив, що буде важко організувати візит Кішіди в Україну з міркувань безпеки, попри його бажання поїхати туди як голова майбутнього саміту G7.