Зеленський запросив прем'єр-міністра Японії Кішіду відвідати Україну
Президент Володимир Зеленський 6 січня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою та запросив його відвідати Україну
Про це повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський.
Під час розмови з Кішідою Зеленський також привітав Японію з початком головування у G7. Він подякував країні за потужні генератори й трансформатори, які допоможуть українцям впоратися з важкою зимою.
"Подякував його країні за потужні генератори й трансформатори, які допоможуть сотням тисяч українців залишатися в теплі та зі світлом. Запросив взяти участь у реалізації формули миру", - написав Зеленський.
Видання CNN додає, що Кішіда під час телефонної розмови отримав від Зеленського запрошення відвідати Київ.
"Український уряд запросив ключових урядовців великих країн відвідати Київ, і я також отримав запрошення", - сказав він журналістам.
Прем'єр-міністр Японії пообіцяв розглянути можливість візиту до Києва залежно від "різних обставин", проте наразі остаточного рішення немає.
Також Кішіда пообіцяв і надалі підтримувати Україну в боротьбі з Росією, оскільки Японія відіграє "активну роль" як голова G7, і рішуче засудив РФ за її постійні напади на Україну.
- 2 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо має намір запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7.
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