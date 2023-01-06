Зеленський запросив прем'єр-міністра Японії Кішіду відвідати Україну

Про це повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський.

Під час розмови з Кішідою Зеленський також привітав Японію з початком головування у G7. Він подякував країні за потужні генератори й трансформатори, які допоможуть українцям впоратися з важкою зимою.

"Подякував його країні за потужні генератори й трансформатори, які допоможуть сотням тисяч українців залишатися в теплі та зі світлом. Запросив взяти участь у реалізації формули миру", - написав Зеленський.

Видання CNN додає, що Кішіда під час телефонної розмови отримав від Зеленського запрошення відвідати Київ.

"Український уряд запросив ключових урядовців великих країн відвідати Київ, і я також отримав запрошення", - сказав він журналістам.

Прем'єр-міністр Японії пообіцяв розглянути можливість візиту до Києва залежно від "різних обставин", проте наразі остаточного рішення немає.

Також Кішіда пообіцяв і надалі підтримувати Україну в боротьбі з Росією, оскільки Японія відіграє "активну роль" як голова G7, і рішуче засудив РФ за її постійні напади на Україну.

2 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо має намір запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7.