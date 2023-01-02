Про це передає Nikkei.

Саміт має пройти 19-21 травня у Хіросімі.

Як пише видання, Японія як країна-голова Групи семи хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо війни Росії проти України. А виступ Зеленського познайомить лідерів "сімки" із поточною ситуацією.

Зазначається, для Токіо координація дії G7 у цьому питанні є важливим кроком у підготовці до можливого конфлікту навколо Тайваню. У Японії вважають, що у разі такого конфлікту вона виявиться в нього безпосередньо втягнута, і розраховують на оперативну жорстку відповідь Китаю спільно зі США та Європою аналогічно до того, як це було зроблено щодо РФ.

Крім України для участі в саміті G7 планується також запросити прем'єра Індії Нарендру Моді, який цього року головує в G20, і президента Індонезії Джоко Відодо.

12 грудня 2022 року відбулася віртуальна зустріч у форматі G7, в якій взяв участь президент України Володимир Зеленський. Він розповів, які кроки необхідні для пришвидшення перемоги України - туди увійшло озброєння, фінансова та енергетична стабільність і дипломатія.

Після цього лідери країн G7 випустили спільну заяву. У ній очільники країн наголосили, що Росія заплатить за відновлення інфраструктури України, зруйнованої війною, а Путіна притягнуть до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства.

Вже 22 грудня Велика сімка заявила про виділення 32 млрд доларів фінансової допомоги Україні у 2023 році, щоб "підкреслити непохитну підтримку" нашої країни.

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