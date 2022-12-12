Три кроки для наближення миру: Зеленський звернувся до саміту G7
Володимир Зеленський на саміті G7 розповів, які кроки необхідні для пришвидшення перемоги України - туди увійшло озброєння, фінансова та енергетична стабільність і дипломатія
Про це йдеться у телеграмі президента.
Глава держави наголосив, що має бути продовжена підтримка України та звернувся до учасників саміту G7. За його словами, окрім озброєння, Україна потребує фінансової, енергетичної та соціальної стабільності, а також нової дипломатії.
"Перший крок – нова сила. Україна потребує сучасних танків, незмінної підтримки артилерією, гарматами та снарядами. Ми потребуємо більше реактивної артилерії та більш далекобійних ракет. Що результативнішими будемо ми з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія.
Другий – нова міцність. Маємо зберегти й наступного року фінансову, енергетичну та соціальну стабільність. Не програти в цьому – це виграти в усьому.
І третє – нова дипломатія. Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. І зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення всіх наших людей і всіх наших територій", - заявив Зеленський.
- Міністр енергетики України взяв участь у засіданні Координаційної групи з енергетики G7+ та розповів, що критична ситуація з енергопостачанням після російських обстрілів України потребує посилення міжнародної допомоги.
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