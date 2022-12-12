Критична ситуація з енергопостачанням після російських обстрілів України потребує посилення міжнародної допомоги, – міністр енергетики Галущенко
Міністр енергетики України взяв участь у засіданні Координаційної групи з енергетики G7+, до якої входять представники країн "Групи семи", а також Європейського Союзу, Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини та ЄБРР, Світового банку і Секретаріату Енергетичного Співтовариства
Про це повідомили в telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".
Зазначається, що засідання пройшло під головуванням Джеффрі Паєтта, заступника Державного секретаря США і координатора зусиль країн G7 з допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських терористичних атак.
"Ситуація в енергосистемі залишається складною. російськими ракетами уражені всі теплові електростанції, знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії. Проводяться відновлювальні роботи, щоб стабілізувати електропостачання. Працюємо для підвищення потужності атомної генерації, аби скоротити дефіцит в енергосистемі", – наголосив Герман Галущенко.
Також міністр підкреслив, що останні російські атаки, зокрема обстріли дронами об’єктів енергетичної інфраструктури на Одещині, а також артилерійські обстріли енергетичного підприємства на Херсонщині, призвели не тільки до припинення електропостачання мільйонам українців, але і до руйнувань важливого енергетичного обладнання.
"Ми вже отримуємо допомогу від наших міжнародних партнерів у вигляді матеріалів та потрібного обладнання. Водночас щоразу після нових атак потреби знову зростають. Наша мета – не тільки оперативно використовувати обладнання для проведення поточних відновлювальних робіт, але і сформувати запас устаткування, яке допоможе швидше відремонтувати енергооб’єкти після наступних обстрілів", – підкреслив очільник енергетичного відомства.
Додається, що учасники засідання підтвердили готовність і надалі надавати підтримку українському енергосектору. Зокрема, США планують найближчим часом доправити велику партію з обладнанням для українських енергетичних компаній.
- Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цієї зими електропостачання здійснюватиметься з огляду на чотири пріоритетні групи споживачів.
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