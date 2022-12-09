Черговість надання електрики: Шмигаль назвав чотири пріоритети розподілу послуги
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цієї зими електропостачання здійснюватиметься з огляду на чотири пріоритетні групи споживачів
Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Еспресо.TV.
"Цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава й уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу. Дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети включення електропостачання", - сказав Шмигаль.
Очільник уряду визначив пріоритетними такі групи споживачів:
перший пріоритет — це критична інфраструктура, зокрема об'єкти водо-, теплопостачання та лікарні;
другий пріоритет — це об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави;
третій пріоритет — це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти, наприклад, хлібопекарні та молокозаводи;
четвертий пріоритет — житловий сектор.
"Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об'єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими", - сказав Шмигаль.
Міністерство енергетики разом із Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом і місцевою владою мають розробити механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів.
"Очікую, що всі ці речі будуть зроблені найближчим часом. Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни", - сказав Шмигаль.
- Раніше Укренерго повідомивло, що в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії.
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