Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Еспресо.TV.

"Цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава й уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу. Дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети включення електропостачання", - сказав Шмигаль.

Очільник уряду визначив пріоритетними такі групи споживачів:

перший пріоритет — це критична інфраструктура, зокрема об'єкти водо-, теплопостачання та лікарні;

другий пріоритет — це об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави;

третій пріоритет — це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти, наприклад, хлібопекарні та молокозаводи;

четвертий пріоритет — житловий сектор.

"Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об'єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими", - сказав Шмигаль.

Міністерство енергетики разом із Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом і місцевою владою мають розробити механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів.

"Очікую, що всі ці речі будуть зроблені найближчим часом. Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни", - сказав Шмигаль.

Раніше Укренерго повідомивло, що в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що відновити 100% енергосистеми України наразі неможливо.

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