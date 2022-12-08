"Відновити 100% енергосистеми зараз неможливо": Зеленський розповів, де в Україні найбільше відключень електрики
Попри постійні ремонти, які проводять енергетики, зараз відновити енергетичну систему України на 100% неможливо, тому в більшості населених пунктів України діють графіки вимкнень електроенергії
Про це йшлося на нараді щодо стабілізації енергосистеми й захисту електростанцій, – повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 грудня.
"Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати – і не забувати всім, – що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час. Саме тому в більшості міст і районів зберігаються графіки відключень", – сказав він.
За словами Зеленського, найбільше відключень електроенергії на вечір 7 грудня було в Києві та Київській області, на Львівщині, у Житомирській області, на Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та Закарпатті.
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