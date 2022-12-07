Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Після останнього ракетного обстрілу України росіянами, ситуація з електропостачанням критична, але контрольована. Кожного дня від влади ми бачимо повідомлення про ремонтні роботи. Що стосується конкретних регіонів, то найбільше постраждали Вінницька, Київська та Одеська області", - розповів Коваленко.

Гендиректор YASNO також прокоментував ситуацію з електропостачанням у місті Києві.

"В Києві дефіцит електроенергії для споживачів складає понад 30%. Вся інфраструктура міста заживлена та працює у звичному режимі. Тому 70% електропостачання для міста вже краще, ніж було кілька днів тому. Проте хочу зазначити, що є локальна проблема в районах лівого берега міста Києва. Там, ще після 7-го ракетного обстрілу, тривають відновлювальні роботи на двох комунальних обʼєктах", - додав він.

28 листопада міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані про кількість ракет, які залишилися в Росії.

5 грудня Росія вкотре масовано обстріляла територію України. Кілька ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури.

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