Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти, не маючи переваги над ЗСУ на фронті, намагаються залякати цивільне населення, аби люди почали вимагати від влади здатися.

"Одразу у світі знайдуться адвокати Кремля, які радісно будуть потирати долоні та казати "сідаймо за стіл перемовин" та давати якісь "гарантії" тощо", - пояснив очільник Міноборони.

Однак, наголосив Резніков, окупанти своїми діями лише породжують іще більшу ненависть українців до них.

"Вони (росіяни, - ред.) навіть цинічно називають ці удари "гуманітарними обстрілами" та "гуманітарними ракетами". Але вони не розуміють одного - такі атаки лише посилюють спротив і стійкість української нації. Мало того, це посилює бажання партнерів нас підтримати", - підкреслив міністр.

Він пригадав, як один із масованих ударів принципово змінив настрої міністрів на засіданні "Рамштайну", тоді партнери різко почали говорити про підвищення підтримки ППО України. Зокрема, тоді Іспанія погодилася надати свої Hawk.

"Тому ці ідіоти (російські окупанти, - ред.) просто роблять речі, які не приведуть їх у жодному разі до перемоги. Вони приведуть нас із вами до нашої перемоги", - підсумував Резніков.

5 грудня Росія масовано обстріляла територію України. Кілька ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури.

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