В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, — Укренерго

Про це звітувало Укренерго на сторінці у фейсбук.

За даними НЕК "Укренерго", найскладніша ситуація з енергопостачанням зберігається в східних регіонах України.

В установі інформують, що "ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів, і там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж". Пізніше, коли військові нададуть дозвіл, розпочнуться ремонтні роботи.

Загалом в українській мережі наявний значний дефіцит електроенергії через пошкодження електростанцій та високовольтних ліній після російських ракетних ударів.

"Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обмерзлість проводів та їх пошкодження", - додають в Укренерго.

Нагадаємо, 8 грудня на території Київської та Одеської області триватимуть екстрені відключення електроенергії.

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