В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, — Укренерго
Через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України в системі наявний чималий дефіцит електроенергії
Про це звітувало Укренерго на сторінці у фейсбук.
За даними НЕК "Укренерго", найскладніша ситуація з енергопостачанням зберігається в східних регіонах України.
В установі інформують, що "ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів, і там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж". Пізніше, коли військові нададуть дозвіл, розпочнуться ремонтні роботи.
Загалом в українській мережі наявний значний дефіцит електроенергії через пошкодження електростанцій та високовольтних ліній після російських ракетних ударів.
"Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обмерзлість проводів та їх пошкодження", - додають в Укренерго.
- Нагадаємо, 8 грудня на території Київської та Одеської області триватимуть екстрені відключення електроенергії.
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