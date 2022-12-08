На Київщині та Одещині тривають екстрені відключення світла

Про це інформує ДТЕК.

Сьогодні у Києві та області відбуваються екстрені відключення світла.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - пише пресслужба.

Відповідно, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Також на Одещині можливі екстрені відключення світла.

"Після останнього обстрілу ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною. Відновлювальні роботи досі тривають", - йдеться в повідомленні.

У місто Одеса 8 грудня вночі розпочали подавати електроенергію, проте можливі й незаплановані відключення.

Українців закликають заощадливо користатися електроенергією.

У Мінреінтеграції України наголошують, що часті перепади напруги після відновлення електропостачання можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки, не виключено також її загоряння.

Тож українцям радять:

Запускати електроприлади по черзі. Наприклад, спочатку зарядити телефон, а через пів години – увімкнути пральну машину.

Купувати лише сертифіковану електротехніку в ліцензованих точках продажу. А також використовувати її відповідно до інструкції.

Також громадянам радять контролювати використання приладів обігріву та генераторів.

А при зникненні світла відключати від мережі бойлери, пральні машини, електронагрівачі, електроплити та чайники. Це убезпечить техніку від псування.

Також закликають не намагатися самостійно втручатися в електрощитові будинків.

Київська влада сподівається, що у разі тривалого блекауту вистачить внутрішніх потужностей, щоб метрополітен не зупиняв роботу.

А генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.

Своєю чергою оператори зв'язку в Україні працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням. Радіо та телебачення також матимуть можливість працювати щонайменше 3 доби.

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