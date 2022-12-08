Про це йдеться на сайті відомства.

Тож українцям радять:

Запускати електроприлади по черзі. Наприклад, спочатку зарядити телефон, а через пів години – увімкнути пральну машину

Купувати лише сертифіковану електротехніку в ліцензованих точках продажу. А також використовувати її відповідно до інструкції

Також громадянам радять контролювати використання приладів обігріву та генераторів

А при зникненні світла відмикати від мережі бойлери, пральні машини, електронагрівачі, електроплити та чайники. Це убезпечить техніку від ламання

Також закликають не намагатися самостійно втручатися в електрощитові будинків

Київська влада сподівається, що у разі тривалого блекауту вистачить внутрішніх потужностей, щоб метрополітен не зупиняв роботу.

А генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.

Своєю чергою оператори зв'язку в Україні працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням. Радіо та телебачення також матимуть можливість працювати щонайменше 3 доби.

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