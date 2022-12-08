Українцям порадили, як зберегти електроприлади під час відключень світла та уникнути пожежі
У Мінреінтеграції України наголошують, що часті перепади напруги після відновлення електропостачання можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки, не виключено також її загоряння
Про це йдеться на сайті відомства.
Тож українцям радять:
- Запускати електроприлади по черзі. Наприклад, спочатку зарядити телефон, а через пів години – увімкнути пральну машину
- Купувати лише сертифіковану електротехніку в ліцензованих точках продажу. А також використовувати її відповідно до інструкції
- Також громадянам радять контролювати використання приладів обігріву та генераторів
- А при зникненні світла відмикати від мережі бойлери, пральні машини, електронагрівачі, електроплити та чайники. Це убезпечить техніку від ламання
- Також закликають не намагатися самостійно втручатися в електрощитові будинків
Київська влада сподівається, що у разі тривалого блекауту вистачить внутрішніх потужностей, щоб метрополітен не зупиняв роботу.
А генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.
Своєю чергою оператори зв'язку в Україні працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням. Радіо та телебачення також матимуть можливість працювати щонайменше 3 доби.
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