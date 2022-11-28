Про це Віталій Кличко, мер Києва, сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми розраховуємо, що в нас будуть внутрішні потужності, щоб метро в жодному разі не зупинилося", - наголосив він.

За словами мера, метро обігріти важко, але в місті є достатня кількість шкіл та дитячих садків, які пройшли термосанацію, тобто відповідні ремонти щодо утеплення.

"Вони вже готові як пункти обігріву. В цих закладах є великі спортивні зали, їдальні, актові зали. І кожна з цих споруд може прийняти велику кількість людей. Вони знаходяться майже в кожному мікрорайоні нашого міста" - додав Кличко.

Раніше він також зауважив, що жителів Києва не будуть повністю евакуювати у разі нових ракетних ударів по енергоінфраструктурі міста. Проте стабілізаційні відключення світла триватимуть швидше за все до весни.

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