Мер Києва сказав, як функціонуватиме метро у разі тривалого блекауту
Київська влада сподівається, що у разі тривалого блекауту вистачить внутрішніх потужностей, щоб метрополітен не зупиняв роботу
Про це Віталій Кличко, мер Києва, сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми розраховуємо, що в нас будуть внутрішні потужності, щоб метро в жодному разі не зупинилося", - наголосив він.
За словами мера, метро обігріти важко, але в місті є достатня кількість шкіл та дитячих садків, які пройшли термосанацію, тобто відповідні ремонти щодо утеплення.
"Вони вже готові як пункти обігріву. В цих закладах є великі спортивні зали, їдальні, актові зали. І кожна з цих споруд може прийняти велику кількість людей. Вони знаходяться майже в кожному мікрорайоні нашого міста" - додав Кличко.
- Раніше він також зауважив, що жителів Києва не будуть повністю евакуювати у разі нових ракетних ударів по енергоінфраструктурі міста. Проте стабілізаційні відключення світла триватимуть швидше за все до весни.
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