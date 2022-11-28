Повної евакуації мешканців Києва не буде, - Кличко
Жителів Києва не будуть повністю евакуювати у разі нових ракетних ударів по енергоінфраструктурі міста. Проте стабілізаційні відключення світла триватимуть швидше за все до весни
Про це в інтервʼю РБК-Україна повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"На цей випадок у кожного з нас є алгоритм дій навіть у випадку евакуації. Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде – можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси", - зауважив він.
За словами Кличка, не йдеться про переселення в інші регіони або вивезення за кордон. Мер також закликає містян мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, теплий одяг, заряджені ноутбуки, повербанки, офлайн-карти та телефони.
"І у разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих. Але ми робимо все для того, щоб гіршого випадку не сталося", - зауважив мер.
Кличко нагадав, що в Києві вже відкрили 430 пунктів обігріву, де люди зможуть отримати необхідні послуги – тепло, воду, телекомунікації, інтернет-зв'язок, довідку.
"Всі лікарні, дитячі садки, школи тощо облаштовуються електрогенераторами, і ми контролюємо, щоб там також був відповідний запас палива. У Києві ми зробили запас палива, щоб наш комунальний транспорт, швидкі, лікарні працювали", - додає він.
Мер також просить киян подивитися в інтернеті або у додатку "Київ цифровий", де розташовані найближчі до їхнього будинку пункти обігріву.
За словами Кличка, треба бути готовим, що відключення електроенергії можуть тривати до весни, оскільки взимку збільшується навантаження на енергосистему.
- Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що "Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту". Проте 6 листопада у Київській міські адміністрації заявили, що столична влада наразі не готується до повної евакуації жителів.
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