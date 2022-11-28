Про це в інтервʼю РБК-Україна повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"На цей випадок у кожного з нас є алгоритм дій навіть у випадку евакуації. Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде – можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси", - зауважив він.

За словами Кличка, не йдеться про переселення в інші регіони або вивезення за кордон. Мер також закликає містян мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, теплий одяг, заряджені ноутбуки, повербанки, офлайн-карти та телефони.

"І у разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих. Але ми робимо все для того, щоб гіршого випадку не сталося", - зауважив мер.

Кличко нагадав, що в Києві вже відкрили 430 пунктів обігріву, де люди зможуть отримати необхідні послуги – тепло, воду, телекомунікації, інтернет-зв'язок, довідку.

"Всі лікарні, дитячі садки, школи тощо облаштовуються електрогенераторами, і ми контролюємо, щоб там також був відповідний запас палива. У Києві ми зробили запас палива, щоб наш комунальний транспорт, швидкі, лікарні працювали", - додає він.

Мер також просить киян подивитися в інтернеті або у додатку "Київ цифровий", де розташовані найближчі до їхнього будинку пункти обігріву.

За словами Кличка, треба бути готовим, що відключення електроенергії можуть тривати до весни, оскільки взимку збільшується навантаження на енергосистему.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що "Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту". Проте 6 листопада у Київській міські адміністрації заявили, що столична влада наразі не готується до повної евакуації жителів.

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