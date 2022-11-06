Про це заявив голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачук у коментарі Суспільному.

"Система готова до такого кроку, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію", — сказав Ткачук.

Таким чином він пояснив, що мав на увазі, коли розповів про можливість повної евакуації американському виданню The New York Times, яке опублікувало матеріал "Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту".

Зокрема, він заявив, що існує загроза, коли у разі відсутності електроенергії зникне вода та не працюватиме каналізація. Тому на цей випадок уряд та міська адміністрація планують усі можливі заходи.

Ткачук додав, що енергетики попередять, що мережа перебуває на межі зупинки не менше ніж за 12 годин до повного відключення. Лише після цього влада почне інформувати людей і просити їх виїхати.

11 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що близько 30% енергетичної інфраструктури України було уражено російськими ракетами.

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