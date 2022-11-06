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Головна війна з Росією У КМДА прокоментували публікацію NYT про можливість евакуації усіх жителів Києва

У КМДА прокоментували публікацію NYT про можливість евакуації усіх жителів Києва

6 листопада, 2022 неділя
13:32
війна з Росією евакуаційний потяг

У Київській міські адміністрації заявили, що столична влада наразі не готується до повної евакуації жителів

Про це заявив голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачук у коментарі Суспільному

"Система готова до такого кроку, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію", — сказав Ткачук. 

Таким чином він пояснив, що мав на увазі, коли розповів про можливість повної евакуації американському виданню The New York Times, яке опублікувало матеріал "Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту". 

Зокрема, він заявив, що існує загроза, коли у разі відсутності електроенергії зникне вода та не працюватиме каналізація. Тому на цей випадок уряд та міська адміністрація планують усі можливі заходи. 

Ткачук додав, що енергетики попередять, що мережа перебуває на межі зупинки не менше ніж за 12 годин до повного відключення. Лише після цього  влада почне інформувати людей і просити їх виїхати.

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