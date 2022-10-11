Впродовж двох днів Росія обстріляла близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України
Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами
Про це у вівторок, 11 жовтня, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує CNN.
За словами міністра, "вперше з початку війни" Росія "драматично націлилася" на енергетичну інфраструктуру.
Галущенко сказав, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".
Він додав, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".
Відповідаючи на запитання, чи буде Україна отримувати додаткову енергію з Європи, Галущенко сказав, що це "один із варіантів, що розглядаються".
Міністр зазначив, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав партнерів надати "системи захисту повітряного простору, які дійсно могли б допомогти нам зберегти нашу інфраструктуру".
"Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм начхати на будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - зазначив міністр.
Відзначимо, 10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні "обмежити" використання електроенергії.
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