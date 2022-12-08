Про це під час телемарафону заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щеголь.

Наразі в Україні працює 82% базових станцій, за виключенням Луганської і Херсонської областей - там зараз йде відновлення потужностей після останнього ракетного удару.

"Дійсно проблема в тому, що не можна під кожну базову станцію розмістити генератор. Коли зникає світло, всі з Wi-Fi мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію і там, де є резервування на 2 години, вона працює пів години", - наголошує він.

Зараз оператори працюють над створенням резерву, який дозволить мати зв'язок у критичних точках мінімум 3 доби, зауважив Щеголь.

"На сьогодні ця робота проводиться національним центром управління, національним регулятором, всіма регуляторами, провайдерами, підводяться мережі до пунктів незламності. Кожен пункт незламності повинен бути зарезервований зв'язком мінімум також на 3 доби, і ми зараз цю роботу з операторами щоденно виконуємо", - повідомив голова Держспецзв'язку.

Своєю чергою на сьогодні п'ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби.

"Телебачення і радіо працюватимуть. Українське радіо працює в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію", - наголосив Щиголь, додавши, що громадяни повинні мати радіоприймач на батарейках.

Крім того, він відзначив, що забезпечено також резервування сигналу Концерну радіомовлення і телевеж на доставку сигналу на три доби мінімум.

Раніше київський мер Віталій Кличко зауважив, що жителів Києва не будуть повністю евакуювати у разі нових ракетних ударів по енергоінфраструктурі міста. Проте стабілізаційні відключення світла триватимуть швидше за все до весни.

Також київська влада сподівається, що у разі тривалого блекауту вистачить внутрішніх потужностей, щоб метрополітен не зупиняв роботу.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.

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