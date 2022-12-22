G7 заявив про готовність виділити Україні 32 млрд доларів в 2023 році

Про це йдеться в заяві міністрів фінансів G7.

"Щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України разом з міжнародною спільнотою, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід щодо скоординованої бюджетної та економічної підтримки в наступному році відповідно до потреб уряду України", - йдеться в документі.

Відомо, що кошти бюджетної та економічної підтримки України від G7 включатимуть 18 млрд євро від Європейського Союзу, доповнених грантовим компонентом від держав-членів для покриття відсоткових витрат. Також сюди увійде пакет підтримки з боку США, який був запропонований адміністрацією Джо Байдена й може бути схвалений Конгресом вже цього тижня.

Крім того, підтримка міститиме 500 млн доларів в рамках подальшого кредитування Світового банку від гарантії Британії та 115 млн канадських доларів у вигляді тарифних надходжень від імпорту з Росії та Білорусі.

"Ці значні зобов'язання, що ґрунтуються на чіткому визначенні потреб України, надають Україні впевненості та дозволяють уряду продовжувати надання основних послуг, проводити найважливіші ремонтні роботи та стабілізувати економіку", - додають міністри в заяві.

19 грудня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро. Разом з тим Нідерланди вносять 25 млн євро до фонду НАТО для військової підтримки України. Цей фонд призначений для виплат на паливо, одяг та медикаменти.

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