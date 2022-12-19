Про це повідомляє міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За її словами, допомога Україні включає 697 мільйонів євро на обладнання, пакет військової допомоги у розмірі 120 мільйонів євро і внесок у розмірі 100 мільйонів євро, який буде внесений до Міжнародного фонду для України.

Разом з тим Нідерланди вносять 25 млн євро до фонду НАТО для військової підтримки України. Цей фонд призначений для виплат на паливо, одяг та медикаменти.

За словами Оллонгрен, велика сума показує "наскільки важливо допомогти Україні, щоб вона не програла війну з Росією". Також глава Міноборони зазначила, що кінця цієї війни ще не видно, і РФ продовжує завдавати ударів з повітря по українській інфраструктурі та енергопостачанню, хоча зараз - зима.

9 грудня повідомлялося, що Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури. Тоді ж інформували, що Естонія відправила ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням для України. Міненерго також звітувало, що Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

10 грудня пресслужба Ради ЄС звітувала, що установа досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро.

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