Про це повідомили в уряді Норвегії.

Відповідну угоду підписали в Осло міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт і регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.

"Існує термінова потреба відремонтувати систему електропостачання й іншу інфраструктуру в Україні після хвилі бомбардувань Росією цивільних об’єктів. Мені приємно, що ми сьогодні підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон, щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи", – зазначила Аннікен Гуйтфельдт.

Кошти спрямовують через багатодонорський Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку в Україні (URTF). Світовий банк використовуватиме цей фонд для продовження мобілізації кризової підтримки української влади, а також для підтримки ремонту критичної інфраструктури та більш довгострокової реконструкції.

Як додають в уряді Норвегії, раніше країна надала 300 мільйонів норвезьких крон бюджетної підтримки уряду України через Світовий банк. Ці кошти були спрямовані на виплату заробітної плати медперсоналу, вчителям та іншим бюджетникам, а також на виплату пенсій і соціальних виплат.

На сьогодні уряд Норвегії виділив загалом 14,4 мільйона норвезьких крон на підтримку України й сусідніх країн на 2022 та 2023 роки.

1 грудня уряд Норвегії анонсував "історичну" підтримку відбудові України.

6 грудня Європейський Союз уклав адміністративну угоду з Норвегією, відповідно до якої країна передає 150 мільйонів норвезьких крон (приблизно 14,5 мільйона євро) до Європейського фонду миру – місії ЄС з надання військової допомоги Україні

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