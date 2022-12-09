Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури
Уряд Норвегії 9 грудня підписав угоду зі Світовим банком про надання 1 мільярда норвезьких крон (100 млн доларів США) на відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів української інфраструктури
Про це повідомили в уряді Норвегії.
Відповідну угоду підписали в Осло міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт і регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.
"Існує термінова потреба відремонтувати систему електропостачання й іншу інфраструктуру в Україні після хвилі бомбардувань Росією цивільних об’єктів. Мені приємно, що ми сьогодні підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон, щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи", – зазначила Аннікен Гуйтфельдт.
Кошти спрямовують через багатодонорський Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку в Україні (URTF). Світовий банк використовуватиме цей фонд для продовження мобілізації кризової підтримки української влади, а також для підтримки ремонту критичної інфраструктури та більш довгострокової реконструкції.
Як додають в уряді Норвегії, раніше країна надала 300 мільйонів норвезьких крон бюджетної підтримки уряду України через Світовий банк. Ці кошти були спрямовані на виплату заробітної плати медперсоналу, вчителям та іншим бюджетникам, а також на виплату пенсій і соціальних виплат.
На сьогодні уряд Норвегії виділив загалом 14,4 мільйона норвезьких крон на підтримку України й сусідніх країн на 2022 та 2023 роки.
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