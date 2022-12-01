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Головна Економіка "Це триватиме багато років": прем'єр Норвегії анонсував "історичну" підтримку відбудові України

"Це триватиме багато років": прем'єр Норвегії анонсував "історичну" підтримку відбудові України

1 грудня, 2022 четвер
07:07
Економіка Норвегія

Норвегія планує надавати всебічну підтримку нашій державі протягом тривалого часу і закликає долучитись до цієї історичної ініціативи інші країни

Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спільній з канцлером ФРН Олафом Шольцом пресконференції в Берліні, передає Укрінформ.

"Російський терор триває, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні пережити холодну зиму", - сказав Стьоре.

Він зазначив, що Норвегія візьме участь у відбудові України. "Про це буде оголошено наступного року, і це має тривати багато років. Це історична спроба, і ми хочемо, щоб багато країн зробили свій внесок", - наголосив очільник уряду Норвегії.

Премʼєр нагадав, що його країна посприяла, аби Україна могла купувати газ на зиму. Цю ініціативу координує Європейський банк розвитку.

  • Глави урядів також обговорили питання безпеки морських трубопроводів. За словами Стьоре, атака на трубопроводи Nord Stream ще більше актуалізувала цю тему. Шольц своєю чергою зазначив, що Німеччина відрядила три фрегати для патрулювання в регіоні. Окрім того, він поінформував, що сторони звернулися до генерального секретаря НАТО з проханням створити Координаційний підрозділ із захисту підводної інфраструктури.

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Норвегія
відбудова України
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