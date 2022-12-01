Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спільній з канцлером ФРН Олафом Шольцом пресконференції в Берліні, передає Укрінформ.

"Російський терор триває, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні пережити холодну зиму", - сказав Стьоре.

Він зазначив, що Норвегія візьме участь у відбудові України. "Про це буде оголошено наступного року, і це має тривати багато років. Це історична спроба, і ми хочемо, щоб багато країн зробили свій внесок", - наголосив очільник уряду Норвегії.

Премʼєр нагадав, що його країна посприяла, аби Україна могла купувати газ на зиму. Цю ініціативу координує Європейський банк розвитку.

Глави урядів також обговорили питання безпеки морських трубопроводів. За словами Стьоре, атака на трубопроводи Nord Stream ще більше актуалізувала цю тему. Шольц своєю чергою зазначив, що Німеччина відрядила три фрегати для патрулювання в регіоні. Окрім того, він поінформував, що сторони звернулися до генерального секретаря НАТО з проханням створити Координаційний підрозділ із захисту підводної інфраструктури.

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