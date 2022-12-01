Про це повідомляє Reuters.

"Ми дуже серйозно ставимося до захисту нашої критичної інфраструктури, і ніхто не повинен думати, що атаки залишаться без наслідків. Трубопроводи, телефонні кабелі, інтернет-зв'язок є життєво важливими для наших держав і повинні бути особливо захищені", – сказав Шольц.

Канцлер Німеччини нагадав, що Норвегія відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки Європи після відмови від російських енергоносіїв, тож безпека підводних трубопроводів є для цього необхідною.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що вітає пропозицію Німеччини та Норвегії.

"Ми посилили наші зусилля після нещодавнього саботажу трубопроводів "Північний потік". Життєво важливо зробити ще більше для забезпечення того, щоб наша морська інфраструктура залишалася в безпеці від майбутніх руйнівних актів", – сказав він.

26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.

29 жовтня російське міністерство оборони назвало військових Великої Британії винними у "плануванні, забезпеченні та реалізації" підриву підводної частини газопроводів "Північний потік -1" та "Північний потік - 2".

На думку екскомандувача Об’єднаних сил Королівства, Росія могла звинуватити ВМС Британії у підриві Nord Stream, аби мати привід атакувати європейську енергетичну інфраструктуру.

18 листопада Служба безпеки Швеції заявила, що на "Північних потоках" знайдено залишки вибухівки поруч із газогонами, що свідчить про диверсію.

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