Естонія відправила ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням для України
9 грудня з Естонії до України направили 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням. Зокрема допомогу відправлять до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави
Про це інформує у твіттері посол України в Естонії Мар'яна Беца.
"Ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії до України. Висловлюємо подяку МЗС Естонії, Мінкульту України та Мінекономіки Естонії за гуманітарні гарантії для допомоги українському народу", - пише Беца
Автобуси з генераторами та енергетичним обладнанням прямують до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні впоратися з важкою зимою серед навмисних нападів Росії на цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру", - наголосив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
- Постраждалим від війни українцям Естонська рада у справах біженців надасть грошову допомогу. Пріоритет для отримання фінансової допомоги надається вразливим категоріям.
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