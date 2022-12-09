Про це інформує у твіттері посол України в Естонії Мар'яна Беца.

"Ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії до України. Висловлюємо подяку МЗС Естонії, Мінкульту України та Мінекономіки Естонії за гуманітарні гарантії для допомоги українському народу", - пише Беца

Автобуси з генераторами та енергетичним обладнанням прямують до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні впоратися з важкою зимою серед навмисних нападів Росії на цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру", - наголосив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Постраждалим від війни українцям Естонська рада у справах біженців надасть грошову допомогу. Пріоритет для отримання фінансової допомоги надається вразливим категоріям.

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