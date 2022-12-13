Про це йдеться у заяві лідерів країн G7, опублікованій пресслужбою Білого дому.

"Сьогодні ми знову підтверджуємо нашу непохитну підтримку та солідарність з Україною перед обличчям триваючої російської агресивної війни стільки, скільки буде потрібно. Ми засуджуємо безперервні нелюдські та жорстокі напади Росії на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні та водні об’єкти, а також міста по всій Україні, і нагадуємо, що невибіркові напади та напади на цивільне населення чи цивільні об’єкти є воєнним злочином", - йдеться у документі.

Очільник провідних держав також виступили з засудженням засуджуємо тих, хто сприяє незаконній війні Путіна.

"Ми сповнені рішучості допомогти Україні відремонтувати, відновити та захистити її критичну енергетичну та водну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні задовольнити потреби щодо готовності до зими, продовжуватимемо підтримувати стійкість громадян України та посилюватимемо наші зусилля щодо цього під час міжнародної конференції, яка відбудеться в Парижі 13 грудня", - зазначається у заяві.

Світові лідери особливо наголошують, що Росія і президент Путін особисто зрештою мають заплатити за відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої їх жорстокою війною:

"Воєнні злочини та інші звірства не можуть бути безкарними. Ми притягнемо президента Путіна та його оточення до відповідальності відповідно до міжнародного права. Ми повторюємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною і що будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї призведе до серйозних наслідків".

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