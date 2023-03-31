Про це інформує уряд Японії.

"Ми реалізовуватимемо заходи на основі "Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю" у зв'язку з вторгненням РФ в Україну", – йдеться у заяві.

Повідомляється, що новий пакет обмежень набуде чинності 7 квітня.

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До списку заборонених для експорту до країни-спонсорки тероризму товарів увійшли:

сталь та вироби

алюміній та вироби

будівельні машини – гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо

двигуни для авіації

електрообладнання та його частини, радіоапаратура для навігації, генератори

літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також БПЛА

оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього

всі іграшки, що мають колеса, а також збірні моделі та макети, головоломки та пазли

Нагадаємо, 5 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі. А очільник Міненерго Галущенко закликав світ поширити санкції на ядерну галузь РФ, вона не повинна отримувати надприбутки, які йдуть на фінансування війни проти України.