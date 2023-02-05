Про це йдеться в указі, опублікованому на президентському сайті.

"Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення РНБО щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також і в тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів для розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він наголосив, що Росія - єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів, а ракети держави-агресорки неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України.

Ще одна причина санкцій, за словами Зеленського, у тому, що РФ використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави.

На сайті Президента України опублікували перелік із 200 юридичних осіб, що потрапили під санкції строком на 50 років. Серед них Росатом, її дочірні компанії, низка інститутів, науково-дослідних центрів та заводів.