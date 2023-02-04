"Запалає вся Україна": Медведєв пообіцяв жорстку відплату за удари вглиб РФ та по Криму
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пообіцяв застосувати усі можливі види зброї, якщо Україна завдасть ударів по території Росії та Криму
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Медведєва, якщо Україна використає нові американські ракети дальність 150 км для ударів по території РФ, у відповідь буде застосовано усі наявні види озброєння.
"Наша відповідь може бути будь-якою. Про це цілком впевнено сказав президент Росії. Ми не ставимо собі ніяких обмежень і залежно від характеру загроз готові застосовувати всі види зброї. Відповідно до наших доктринальних документів, включаючи основи ядерного стримування. Можу вас запевнити: відповідь буде швидкою, жорсткою та переконливою", - сказав Медведєв.
За його словами, удари по Криму не примусять РФ сісти за стіл переговорів, як на це нібито розраховують у США, а призведуть до загострення.
"Результат буде прямо протилежний. Жодних переговорів у цьому випадку не буде, будуть лише удари відплати. Запалає вся Україна, що залишилася під владою Києва", - пообіцяв Медведєв.
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