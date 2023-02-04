Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Медведєва, якщо Україна використає нові американські ракети дальність 150 км для ударів по території РФ, у відповідь буде застосовано усі наявні види озброєння.

"Наша відповідь може бути будь-якою. Про це цілком впевнено сказав президент Росії. Ми не ставимо собі ніяких обмежень і залежно від характеру загроз готові застосовувати всі види зброї. Відповідно до наших доктринальних документів, включаючи основи ядерного стримування. Можу вас запевнити: відповідь буде швидкою, жорсткою та переконливою", - сказав Медведєв.

За його словами, удари по Криму не примусять РФ сісти за стіл переговорів, як на це нібито розраховують у США, а призведуть до загострення.

"Результат буде прямо протилежний. Жодних переговорів у цьому випадку не буде, будуть лише удари відплати. Запалає вся Україна, що залишилася під владою Києва", - пообіцяв Медведєв.