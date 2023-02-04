Про це Антонов написав у telegram.

За його словами, "Вашингтон не бачить кордонів у прагненні завдати Росії стратегічної поразки". "Передача дедалі потужніших озброєнь є цілеспрямованою ескалацією конфлікту США. Адміністрація поставила на "українську карту" практично все: власний міжнародний авторитет, гроші американських платників податків та життя українських солдатів. Такими темпами Сполучені Штати можуть дійти до абсолютного безумства, як, наприклад, надання республіці винищувачів", - написав Антонов.

Він також звинуватив США у спонуканні України до обстрілів російських земель та заявив, що у Москві такими вважають окуповані території.

"Вашингтон де-факто налаштовує своїх підопічних атакувати російські регіони. Причому для нас немає жодної різниці, коли ми говоримо про ймовірний "напад" на Запорізьку чи Брянську області, Крим чи Смоленщину. Всі землі, що увійшли до складу Росії - це наша батьківщина, яку ми захищатимемо всіма силами", - запевнив Антонов.