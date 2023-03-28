Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє РБК-Україна.

"Україна прагне посилення санкцій Заходу щодо Росії, зокрема, їх розширення на російську ядерну галузь. Ми розуміємо труднощі, які супроводжують цей процес, але нам треба розпочати його прямо зараз", - сказав Галущенко.

Міністр наголосив, що країна-агресор не повинна отримувати надприбутки й витрачати їх на фінансування армії, яка буде вести війну з Україною.

"Важливість санкцій полягає не у самому факті їх наявності – санкції мусять бути ефективними. Якщо санкції дозволяють росіянам заробляти, то ці гроші вони використовують на виробництво зброї, з якої вбивають більше українців. Треба визнати існування цього очевидного кола. Тож наше завдання – не дати їм уникати санкцій", - зазначив Галущенко.