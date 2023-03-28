Очільник Міненерго Галущенко закликав світ поширити санкції на ядерну галузь РФ
Світовій спільноті необхідно запровадити санкції проти ядерної промисловості РФ, вона не повинна отримувати надприбутки, які йдуть на фінансування війни проти України
Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє РБК-Україна.
"Україна прагне посилення санкцій Заходу щодо Росії, зокрема, їх розширення на російську ядерну галузь. Ми розуміємо труднощі, які супроводжують цей процес, але нам треба розпочати його прямо зараз", - сказав Галущенко.
Міністр наголосив, що країна-агресор не повинна отримувати надприбутки й витрачати їх на фінансування армії, яка буде вести війну з Україною.
"Важливість санкцій полягає не у самому факті їх наявності – санкції мусять бути ефективними. Якщо санкції дозволяють росіянам заробляти, то ці гроші вони використовують на виробництво зброї, з якої вбивають більше українців. Треба визнати існування цього очевидного кола. Тож наше завдання – не дати їм уникати санкцій", - зазначив Галущенко.
- Нагадаємо, 5 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі.
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