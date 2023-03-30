Японія надала Україні допомогу на $470 млн 

Про це повідомляє пресслужба МЗС Японії.

"Японія у співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи країни Великої сімки, продовжить підтримувати та бути поряд з народом України, який зіткнувся з труднощами внаслідок вторгнення РФ", – зазначається у повідомленні.

У рамках нового пакету допомоги країна придбає на $470 млн обладнання, необхідне для розмінування та розчищення завалів, а також відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури в Україні.

Як відомо, минулого року японський уряд через повномасштабне вторгнення РФ надав Україні понад 1,6 млрд доларів офіційної фінансової і матеріальної допомоги.