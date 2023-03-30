Японія надала Україні допомогу на $470 млн
Уряд Японії виділив новий пакет гуманітарної допомоги для України у розмірі $470 млн
Про це повідомляє пресслужба МЗС Японії.
"Японія у співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи країни Великої сімки, продовжить підтримувати та бути поряд з народом України, який зіткнувся з труднощами внаслідок вторгнення РФ", – зазначається у повідомленні.
У рамках нового пакету допомоги країна придбає на $470 млн обладнання, необхідне для розмінування та розчищення завалів, а також відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури в Україні.
Як відомо, минулого року японський уряд через повномасштабне вторгнення РФ надав Україні понад 1,6 млрд доларів офіційної фінансової і матеріальної допомоги.
- 11 березня уряд Японії повідомив, що надасть Україні близько 170 млн доларів, які витратять на відновлення критичної інфраструктури та розвиток економіки.
- Також японський прем'єр-міністр Фуміо Кішида заявив, що Токіо планує виділити 30 мільйонів доларів на закупівлю для України нелетального озброєння.
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