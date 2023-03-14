За 2022 рік Японія надала Україні понад $1,6 млрд фінансової і матеріальної допомоги

Про це інформує Kyodo із посиланням на МЗС Японії.

"У Японії обсяг офіційної допомоги на розвиток минулого року міг вирости, оскільки уряд вжив різноманітні кроки із допомоги Україні, що обійшлися у близько 1,6 млрд доларів", - ідеться в повідомленні.

Також за підсумками 2021 року, серед усіх членів Організації економічного співробітництва, Японія посіла третє після США та Німеччини місце у списку країн, які виділили кошти на міжнародний розвиток.

"Японська офіційна допомога у 2021-му, підрахована за міжнародними стандартами системи еквівалентних грантів, зросла на 8,4% у порівнянні із 2020-им й досягла близько 17,63 млрд доларів", - пишуть у матеріалі.

З урахуванням позикам офіційна виділена іншим країнам допомога Японії досягає 21,95 млрд доларів. Це є найвищим показником з 2013 року. Тоді країна виділила 22,41 млрд доларів на допомогу.