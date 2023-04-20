Єврокомісія представить новий пакет санкцій цієї п’ятниці, - Politico
Завтра, 21 квітня, буде оприлюднено зміст нового пакету санкцій проти Росії
Про це інформує Politico із посиланням на чотирьох анонімних дипломатів.
Зазначається, що Європейська комісія та країни ЄС цього тижня готують наступний пакет санкцій проти Росії. Німеччина вже попросила включити до нього ядерну енергетику.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що наступний пакет санкцій буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій і лазівками.
За словами джерел видання, у середу ЄК поінформувала послів ЄС про те, що цієї п’ятниці запросить їх на закриті брифінги щодо запланованого змісту санкційного пакета.
Під час таких заходів, Єврокомісія зазвичай інформує послів у невеликих групах про те, чого очікувати від її пропозиції. Посли, своєю чергою, можуть вказати на "червоні лінії" від своїх урядів.
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