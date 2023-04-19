Єврокомісія: ордер на арешт Путіна повинні виконувати всі країни-підписанти Римського статуту
У Єврокомісії заявили, що всі країни-підписанти Римського статуту зобов'язані виконувати ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової
Про це сказала віце-президент Європейської Комісії Вера Юрова, повідомляє Укрінформ.
Така заява була оприлюднена у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту впродовж слухань щодо насильницької депортації українських дітей росіянами.
Ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової був виданий у зв'язку з організацією ними насильницької депортації українських дітей.
- У Вірменії заявили, що попри ратифікацію Римського статуту, яким керується Міжнародний кримінальний суд, уряд країни "не має наміру та бажання" арештовувати Путіна.
- Українські хакери зламали пошту та хмарне сховище батька російської дитячої омбудсменки, Олексія Львова-Бєлова, і виявили там порно з неповнолітніми.
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