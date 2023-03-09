Хакери знайшли дитяче порно в пошті батька російської омбудсменки Львової-Бєлової

Про це повідомляють хактивісти організації "Кібер спротив" та Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Хакери оприлюднили відео, де вивчають електронні ресурси Львова-Бєлова. У кількох папках на його пошті та у хмарному сховищі хактивісти відшукали фото та відео порнографічного характеру з дітьми. Хакери повідомили, що передадуть знайдені матеріали правоохоронцям.

"Поштова скринька та Mail.ru хмарка сумнозвісного Олексія Львова-Бєлова. Що ми бачимо? Кармен, Онєгін і… купа дитячого порно. Ми не будемо передавати оригінал дампу журналістам, а лише вповноваженим для розслідування таких злочинів структурам", - коментує "Кібер спротив".

Олексій Львов-Бєлов - директор Краснодарського музичного театру та батько дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової, наразі чоловікові 60 років.

Довідково. "Кібер Спротив" - команда хактивістів, яка з 2014 року співпрацює з різними силовими структурами України, а також з волонтерами міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, Центру "Миротворець" та Центром Національного Спротиву.