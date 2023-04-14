Єврокомісія: робоча група Ради ЄС обговорює використання активів РФ для відбудови України
Єврокомісія працює над тим, аби використати заблоковані або заморожені російські активи у відбудові України: тривають обговорення робочої групи Ради ЄС
Про це мовиться в коментарі речника Європейської комісії Крістіана Віганда на запит Укрінформу.
"Ми маємо намір забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, що заподіяна в Україні. Єврокомісія вивчає можливі шляхи для того, щоб скористатися російськими замороженими або заблокованими активами для фінансування відбудови України, та представила у листопаді 2022 року деякі варіанти, відповідно до висновків Європейської Ради від 20-21 жовтня. Подальші обговорення тривають на рівні спеціально створеної Робочої групи, що була заснована Радою ЄС 15 лютого 2023 року", - зазначив речник Єврокомісії.
За словами Крістіана Віганда, одна із робочих пропозицій ЄК - працювати з заблокованими активами російського Центробанку.
"Ми тісно співпрацюємо із Шведським головуванням в ЄС для того, щоб просувати ці обговорення вперед. Дискусії також тривають з нашими міжнародними партнерами (такими як G7), щоб забезпечити необхідну координацію на міжнародному рівні. Ці заходи залишаються складними як з правової, так і з технічної точок зору", - додав він.
- Нагадаємо, президент України Зеленський 4 квітня поспілкувався телефоном із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили підготовку 11-го пакету санкцій проти РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.76Продаж 41.56
- Актуальне
- Важливе