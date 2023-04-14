Про це мовиться в коментарі речника Європейської комісії Крістіана Віганда на запит Укрінформу.

"Ми маємо намір забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, що заподіяна в Україні. Єврокомісія вивчає можливі шляхи для того, щоб скористатися російськими замороженими або заблокованими активами для фінансування відбудови України, та представила у листопаді 2022 року деякі варіанти, відповідно до висновків Європейської Ради від 20-21 жовтня. Подальші обговорення тривають на рівні спеціально створеної Робочої групи, що була заснована Радою ЄС 15 лютого 2023 року", - зазначив речник Єврокомісії.

За словами Крістіана Віганда, одна із робочих пропозицій ЄК - працювати з заблокованими активами російського Центробанку.

"Ми тісно співпрацюємо із Шведським головуванням в ЄС для того, щоб просувати ці обговорення вперед. Дискусії також тривають з нашими міжнародними партнерами (такими як G7), щоб забезпечити необхідну координацію на міжнародному рівні. Ці заходи залишаються складними як з правової, так і з технічної точок зору", - додав він.