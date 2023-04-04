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Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії підготовку 11-го пакету санкцій проти РФ

4 квітня, 2023 вiвторок
14:47
Україна Володимир Зеленський

Президент України Зеленський 4 квітня поспілкувався телефоном із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили зокрема нові санкції проти РФ

Про це він повідомив у Telegram.

"Підтримую постійний контакт із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє", - написав Зеленський.

"Торкнулися інших питань підтримки України, зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії", - додав він.

  • Країни Європейського Союзу 24 лютого погодили десятий пакет санкцій проти Росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Новини
Єврокомісія
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
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