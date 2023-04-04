Про це він повідомив у Telegram.

"Підтримую постійний контакт із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє", - написав Зеленський.

"Торкнулися інших питань підтримки України, зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії", - додав він.