Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що японці запропонують на додаток до традиційної спільної заяви лідерів G7 за підсумками саміту підписати окремий документ, у якому йтиметься про необхідність прискорення ядерного роззброєння та неприпустимість розповсюдження ядерної зброї.

Наразі переговори з країнами G7 стосовно такого документа веде заступник міністра закордонних справ Японії Оно Кейічі, на якого також покладено обов’язки особистого помічника прем’єр-міністра Фуміо Кішіди на саміті G7. Зокрема, це питання обговорювали міністри закордонних справ країн G7 минулого тижня і погодилися працювати над побудовою без’ядерного світу.

Японія, яка цьогоріч головує в G7, прагне "надіслати з Хіросіми рішучий сигнал про необхідність позбавлення від ядерної зброї".

Саміт G7 розпочнеться 19 травня в Хіросімі. Очікується, що основними питаннями порядку денного саміту будуть війна в Україні, ядерне роззброєння та нерозповсюдження, а також ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні й агресивна військова активність Китаю.