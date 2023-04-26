На саміті G7 Японія прагне видати підсумковий документ про ядерне роззброєння, - ЗМІ
Японський уряд розглядає можливість підписання на травневому саміті країн "Групи семи" спільного підсумкового документа щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження
Про це повідомляє NHK.
Зазначається, що японці запропонують на додаток до традиційної спільної заяви лідерів G7 за підсумками саміту підписати окремий документ, у якому йтиметься про необхідність прискорення ядерного роззброєння та неприпустимість розповсюдження ядерної зброї.
Наразі переговори з країнами G7 стосовно такого документа веде заступник міністра закордонних справ Японії Оно Кейічі, на якого також покладено обов’язки особистого помічника прем’єр-міністра Фуміо Кішіди на саміті G7. Зокрема, це питання обговорювали міністри закордонних справ країн G7 минулого тижня і погодилися працювати над побудовою без’ядерного світу.
Японія, яка цьогоріч головує в G7, прагне "надіслати з Хіросіми рішучий сигнал про необхідність позбавлення від ядерної зброї".
Саміт G7 розпочнеться 19 травня в Хіросімі. Очікується, що основними питаннями порядку денного саміту будуть війна в Україні, ядерне роззброєння та нерозповсюдження, а також ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні й агресивна військова активність Китаю.
- Раніше міністри закордонних справ країн G7 пообіцяли й надалі виступати єдиним фронтом проти агресивної війни Росії в Україні та заявили про відданість посиленню й застосуванню жорстких санкцій проти РФ.
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